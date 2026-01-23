Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Lamborghini – The Man Behind the Legend: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Lamborghini – The Man Behind the Legend: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lamborghini – The Man Behind the Legend, film del 2022 scritto e diretto da Bobby Moresco. Il film è ispirato al libro biografico Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale (scritto dal figlio Tonino). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue “la lunga vita dell’iconico imprenditore, dalla produzione di trattori, all’inizio della sua carriera, alla creazione di veicoli militari, durante la seconda guerra mondiale e poi alla progettazione e alla costruzione delle auto Lamborghini che alla fine hanno definito la sua profonda eredità”.

Lamborghini – The Man Behind the Legend: il cast

Abbiamo visto la trama di Lamborghini – The Man Behind the Legend, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i principali ruoli:

  • Frank Grillo: Ferruccio Lamborghini
  • Romano Reggiani: giovane Ferruccio Lamborghini
  • Gabriel Byrne: Enzo Ferrari
  • Mira Sorvino: Annita
  • Chiara Primavesi: giovane Annita
  • Matteo Leoni: Matteo
  • Hannah van der Westhuysen: Clelia Monti
  • Fortunato Cerlino: Antonio Lamborghini
  • Francesca De Martini: Evelina Lamborghini
  • Giorgio Cantarini: Giorgio Lamborghini
  • Giovanni Scotti: Silvio Lamborghini
  • Giovanni Antonacci: Tony Renis
  • Giulio Mezza: Edmondo Lamborghini
  • Andrea Bruschi: Franco Scaglione
  • Patrick Brennan: Bob Wallace
  • Leonardo Cecchi: Giampaolo Dallara
  • Luca Riemma: Giotto Bizzarrini
  • Clementino: meccanico
  • Shyann Yan: Michela Yan
  • Tommaso Basili: Diego
  • Francesca Tizzano: Gabriella
  • Leonardo Salemi: Vito Rossi
  • Loris Loddi: grafico

Streaming e tv

Dove vedere Lamborghini – The Man Behind the Legend in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
