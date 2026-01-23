Lamborghini – The Man Behind the Legend: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lamborghini – The Man Behind the Legend, film del 2022 scritto e diretto da Bobby Moresco. Il film è ispirato al libro biografico Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale (scritto dal figlio Tonino). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue “la lunga vita dell’iconico imprenditore, dalla produzione di trattori, all’inizio della sua carriera, alla creazione di veicoli militari, durante la seconda guerra mondiale e poi alla progettazione e alla costruzione delle auto Lamborghini che alla fine hanno definito la sua profonda eredità”.

Lamborghini – The Man Behind the Legend: il cast

Abbiamo visto la trama di Lamborghini – The Man Behind the Legend, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i principali ruoli:

Frank Grillo: Ferruccio Lamborghini

Romano Reggiani: giovane Ferruccio Lamborghini

Gabriel Byrne: Enzo Ferrari

Mira Sorvino: Annita

Chiara Primavesi: giovane Annita

Matteo Leoni: Matteo

Hannah van der Westhuysen: Clelia Monti

Fortunato Cerlino: Antonio Lamborghini

Francesca De Martini: Evelina Lamborghini

Giorgio Cantarini: Giorgio Lamborghini

Giovanni Scotti: Silvio Lamborghini

Giovanni Antonacci: Tony Renis

Giulio Mezza: Edmondo Lamborghini

Andrea Bruschi: Franco Scaglione

Patrick Brennan: Bob Wallace

Leonardo Cecchi: Giampaolo Dallara

Luca Riemma: Giotto Bizzarrini

Clementino: meccanico

Shyann Yan: Michela Yan

Tommaso Basili: Diego

Francesca Tizzano: Gabriella

Leonardo Salemi: Vito Rossi

Loris Loddi: grafico

Streaming e tv

Dove vedere Lamborghini – The Man Behind the Legend in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.