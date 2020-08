L’altra metà della storia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 12 agosto 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda L’altra metà della storia, film del 2017 per la regia di Ritesh Batra. La pellicola, di genere drammatico, vede come protagonisti Charlotte Rampling e Jim Broadbent.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

L’altra metà della storia film: trama

Tony Webster ha ricevuto in eredità il diario di un vecchio amico d’infanzia. Veronica, che era la ragazza dei tempi dell’università di Tony, ha per le mani il diario che contiene i ricordi trascritti. Tony, nonostante gli fosse stato affidato il diario originale, tenta di riprendere la trascrizione riportando alla luce gli anni giovanili della loro storia d’amore, del tradimento, della relazione con il suo migliore amico.

L’altra metà della storia film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Charlotte Rampling – Veronica Ford

Jim Broadbent – Tony Webster

Michelle Dockery – Susine

Emily Mortimer – Sarah Ford

Harriet Walter – Margaret

Joe Alwyn – Adrian Finn

Matthew Goode – Sig. Hunt

James Wilby – David Ford

Edward Holcroft – Jack Ford

Freya Mavor – Veronica giovane

Billy Howle – Tony da giovane

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere L’altra metà della storia? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera mercoledì 12 agosto dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

