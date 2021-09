L’altra madre di mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

L’altra madre di mia figlia è il film in onda su Rai 2 questa sera, mercoledì 1 settembre 2021, alle ore 21.20 in prima visione. Si tratta di un avvincente thriller del 2020, diretto da John Murlowski, con Tanya Clarke, Aria Pullman, Monica Rose Betz, Matthew Pohlkamp, Remington Hoffman e Angela Nicholas. Un film che, per il tema trattato, ha suscitato critiche e perplessità. Scopriamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming L’altra madre di mia figlia.

Trama

Dopo varie procedure burocratiche, Amy riesce ad adottare una bimba, Tara. Per proteggere la bimba dalla problematica famiglia d’origine, Coleen, l’assistente sociale che ha seguito l’adozione, chiede ad Amy di non cercare mai la madre naturale di Tara. Il giorno del sedicesimo compleanno di Tara, però, la ragazza viene punta da una vespa e finisce in ospedale a causa di una grave reazione allergica. Per saperne di più sulla sua storia clinica e per sfuggire alle restrizioni di Amy, Tara, grazie ad un sito internet, riesce a contattare la sua madre biologica, Grace. Quello che non sa è che quella donna ha un segreto che sconvolgerà la sua vita. La madre adottiva, Amy, deve così proteggere Tara dal pericolo che Grace rappresenta per la figlia. La donna infatti sviluppa comportamenti sempre più morbosi nei confronti della giovane, che inizia a porsi della domande sulla sanità mentale di chi l’ha messa al mondo.

L’altra madre di mia figlia: il cast

Abbiamo visto la trama di questo thriller, ma qual è il cast di L’altra madre di mia figlia? Il film del 2020 diretto da John Murlowski e scritto da Helah Lander e J. Emilio Martinez vede come protagonisti Tanya Clarke, Aria Pullman, Monica Rose Betz, Matthew Pohlkamp, Remington Hoffman e Angela Nicholas. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tanya Clarke è Amy

Aria Pullman è Grace/Karina

Monica Rose Betz è Tara

Matthew Pohlkamp è David

Sari Arambulo è Jenny

Kamal Khan è il dottor Philips

Remington Hoffman è l’agente Cho

Streaming e tv

Dove vedere L’altra madre di mia figlia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 1 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.