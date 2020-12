L’Alligatore 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

L’Alligatore 2 si farà? È la domanda che molti fan della serie di Rai 2 diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi e tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto si stanno ponendo in queste ore. Oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, su Rai 2 è infatti andata in onda l’ultima puntata della fiction. Un atteso finale di stagione, con gli ultimi due episodi trasmessi in prima serata dalle 21.20.

C’è da dire che al momento non ci sono certezze sulla seconda stagione de L’Alligatore, non confermata né smentita dai vertici Rai o dagli stessi attori del cast. Proviamo allora a vedere un po’ le possibili anticipazioni sul futuro della serie. Gli ascolti delle puntate trasmesse in queste settimane sono state buoni ma non esaltanti, e questo sicuramente sarà un fattore da tenere in considerazione.

Eventualmente, il materiale per trarre le nuove storie de L’Alligatore 2 non manca. Ricordiamo infatti che la serie è basata su tre romanzi della saga di Massimo Carlotto, in particolare riprende le trame de La verità dell’Alligatore, Il corriere colombiano e Il maestro di nodi. L’autore ha poi realizzato altri libri dai quali estrapolare nuove avventure: L’amore del bandito (pubblicato nel 2009), La banda degli amanti (2015), Per tutto l’oro del mondo (2015) e Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane (2017). Esiste inoltre una graphic novel dal titolo Dimmi che non vuoi morire e pubblicata nel 2007. Tutto insomma dipenderà da cosa deciderà di fare la Rai.

Se il materiale librario come visto c’è, bisognerà inoltre capire se il cast sia disposto a proseguire e rivestire i panni dei loro personaggi. Da Matteo Martari a Thomas Trabacci, da Valeria Solarino a Gianluca Gobbi, finora dagli attori de L’Alligatore non ci sono state chiare prese di posizione sul prosieguo della storia. Inoltre molti di loro sono impegnati già su altri set. Dunque non sappiamo al momento se L’Alligatore 2 si farà, come vorrebbero molti fan. Ma anche se Rai 2 non ha confermato la sua prosecuzione, non vuol dire che in futuro non ci possano essere nuovi episodi.

Streaming e tv

Abbiamo visto le ipotesi sulla seconda stagione de L’Alligatore, ma dove è possibile vedere o rivedere la serie tv in diretta, in live streaming o on demand? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione Sanremo 2021, domani l’annuncio dei 26 cantanti in gara L’Alligatore streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata della serie tv