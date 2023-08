L’Allieva 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, domenica 20 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de L’Allieva 3, la terza stagione di una serie televisiva italiana prodotta dal 2016 al 2020 e trasmessa da Rai 1. Creata da Peter Exacoustos insieme ad Alessia Gazzola, è tratta dai romanzi della stessa scrittrice incentrati sulle vicende del medico legale Alice Allevi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della prima puntata de L’Allieva 3, molte cose sono cambiate, Claudio ed Alice finalmente stanno insieme alla luce del sole, Marco e Lara hanno una bambina, Camilla di 5 mesi e si sono trasferiti nell’appartamento accanto ad Alice e Cordelia. All’Istituto di Medicina Legale sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro, invece la Wally esautorata dalla maggior parte dei suoi compiti si auto-esilia nel sottoscala.

Claudio ora dirige la scuola di specializzazione mentre l’allieva è diventata un medico legale a tutti gli effetti e viene nominata da Einardi, che sta bene dopo essere sopravvissuto all’attentato, per affrontare la sua prima perizia: una ballerina trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza. «Sacrofano, che ne dici ci sposiamo?» È così che, proprio durante l’autopsia di quest’ultima Claudio, accorso per assisterla, le fa la sua proposta di matrimonio.

Seguendo gli sviluppi del caso, Alice si ritrova davanti un volto familiare Silvia, l’amica di sempre, ora vice questore di polizia e nuovo capo di Visone. Claudio, che nel frattempo viene nominato perito di parte del marito della ballerina, riceve delle strane telefonate ed evita sempre di rispondere in presenza di Alice, allieva e maestro si trovano così ad avere opinioni diverse sul caso e a fronteggiarsi nell’indagine. Morte naturale o omicidio? alla fine un’intuizione di Alice fa luce sul mistero.

Nel secondo episodio della prima puntata de L’Allieva 3, Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa, continua a ricevere telefonate che in presenza di lei rifiuta. I due intanto lavorano sul caso di omicidio di un prof. di psichiatria.

Il bando del dottorato è uscito ed i posti in palio sono solo due e gli specializzandi sono in tre quindi il perdente dovrà lasciare l’istituto, Claudio invita Alice a concentrarsi sullo studio lasciando stare le indagini, e le suggerisce degli argomenti da studiare, ma l’allieva non resiste.

È il giorno dell’esame e Alice fa scena muta proprio sulla domanda fattale da Claudio su uno degli argomenti che lui le aveva suggerito di ripetere, i due discutono, la ragazza si sente ferita dal fatto che lui non ha cercato di aiutarla vedendola annaspare, lui dal canto suo è arrabbiato per la leggerezza di lei, alla fine la suprema propone ad Alice di restare comunque in istituto come dottoranda ma senza borsa come sua assistente. È proprio in questo clima di nervosismo che alla porta di Alice si presenta qualcuno che torna dal passato di Claudio, è Giacomo, il fratello.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de L’Allieva 3, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: