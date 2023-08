L’Allieva 3: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in replica su Rai 1

Da domenica 20 agosto 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica L’Allieva 3, la terza stagione di una serie televisiva italiana prodotta dal 2016 al 2020 e trasmessa da Rai 1. Creata da Peter Exacoustos insieme ad Alessia Gazzola, è tratta dai romanzi della stessa scrittrice incentrati sulle vicende del medico legale Alice Allevi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice Allevi è una studentessa di medicina indecisa sul proprio futuro. Dopo la morte della badante di sua nonna scopre la sua strada: la medicina legale. Frequentando l’istituto si imbatte nel carismatico e arrogante dottor Claudio Conforti, del quale si infatua e con cui si crea una forte intesa; ma è anche affascinata dal giovane, sincero e simpatico Arthur, figlio del direttore dell’istituto, mentre è alle prese in amore come nella vita con scelte e situazioni impegnative. Nel frattempo, la ragazza cerca sempre di risolvere i casi che le si presentano sul tavolo operatorio.

L’Allieva 3: il cast

Abbiamo visto la trama de L’Allieva 3, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Marzia Ubaldi: nonna Amalia

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: Paul Malcomess (st. 2)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: Valeria Boschi

Chiara Ricci: Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

Aurora Giovinazzo: Martina, figlia di Sergio Einardi

Antonia Liskova: Andrea Manes (st. 3)

Sergio Assisi: Giacomo Conforti, fratello di Claudio (st. 3)

Stefano Rossi Giordani: Sandro (st. 3)

Giorgia Gambuzza: Giulia (st. 3)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’Allieva 3 in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate (due episodi a puntata: totale 12 episodi). La prima domenica 20 agosto 2023; la sesta e ultima domenica 24 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 20 agosto 2023

Seconda puntata: domenica 27 agosto 2023

Terza puntata: domenica 3 settembre 2023

Quarta puntata: domenica 10 settembre 2023

Quinta puntata: domenica 17 settembre 2023

Sesta puntata: domenica 24 settembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere L’Allieva 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.