L’Allieva 3: cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Questa sera, domenica 4 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de L’Allieva 3, ma cosa è successo nella prima puntata? Di seguito il riassunto (quello che è successo) dei primi due episodi della serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andati in onda domenica 27 settembre 2020 su Rai 1.

Nel primo episodio dell’Allieva 3 dal titolo “Arabesque” Claudio Conforti – nel pieno di un’autopsia – ha chiesto ad Alice di diventare sua moglie. All’istituto di medicina legale è poi arrivata una nuova “Suprema” e anche due specializzandi del primo anno, Sandro e Giulia. La professoressa Boschi, contrariata dall’essere stata ignorata per la carica di direttore andata a Claudio, ha deciso di autoesiliarsi. Intanto, l’arrivo della nuova suprema – Andrea Manes – ha creato qualche scompiglio nella vita di Alice e Claudio. La donna ha mostrato immediata simpatia per Alice e ha voluto farla sua assistente personale…

Nel secondo episodio dal titolo “Un po’ di follia in primavera”, Alice e Claudio hanno iniziato i preparativi per il matrimonio. Alice, però, si è accorta che Claudio le sta nascondendo qualcosa. Intanto il lavoro procede e c’è stato un nuovo caso su cui indagare: l’omicidio di un anziano professore di psichiatria. Intanto, l’amicizia tra Lara e Paolone ha subito un duro colpo a causa del bando di dottorato: ci sono soltanto due posti in palio e chi perde sarà costretto a lasciare l’istituto. Intanto per Claudio è arrivata una novità: suo fratello si è rifatto vivo e Alice è rimasta spiazzata perché non sapeva della sua esistenza…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata de L’Allieva 3, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1

