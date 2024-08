Lacci: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 2 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lacci, film del 2020 diretto da Daniele Luchetti. Selezionato come film d’apertura della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Domenico Starnone, autore della sceneggiatura insieme al regista Luchetti e Francesco Piccolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli, primi anni Ottanta. Aldo e Vanda sono sposati e hanno due figli, Anna e Sandro. Una sera, la vita di questa famiglia, apparentemente tranquilla, viene turbata dalla confessione che Aldo, speaker radiofonico a Roma, fa alla moglie: l’uomo è stato con un’altra donna, anche se non sa ancora quali sentimenti prova realmente per lei. Vanda è sconvolta dalla notizia e caccia via Aldo, spingendolo involontariamente tra le braccia dell’amante, Lidia. I due, che sono anche colleghi di lavoro, vanno a vivere insieme a Roma. Poco tempo dopo, Vanda raggiunge suo marito in radio per ricordargli l’impegno che si è assunto con il matrimonio e per invitarlo a tornare a casa, ma Aldo le fa intendere di essersi innamorato di Lidia. Successivamente, durante una visita dell’uomo ai bambini, Vanda rinfaccia al marito di trascurare la famiglia e di essere causa di malessere per i figli, e pertanto lo sprona nuovamente a ritornare a casa. Aldo però si rifiuta e a questo punto la situazione precipita: Vanda aggredisce fisicamente l’uomo e la sua amante, davanti agli occhi impauriti dei bambini; Aldo lascia che Anna e Sandro siano affidati in via esclusiva alla madre, senza lottare per la loro custodia e quindi, di fatto, abbandonandoli; Vanda tenta il suicidio gettandosi dalla finestra. Nonostante le gravi ferite riportate, la donna lentamente si riprende, mentre Aldo perservera nella sua decisione di non tornare a casa.

Lacci: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lacci, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alba Rohrwacher: Vanda

Luigi Lo Cascio: Aldo

Laura Morante: Vanda anziana

Silvio Orlando: Aldo anziano

Giovanna Mezzogiorno: Anna adulta

Adriano Giannini: Sandro adulto

Linda Caridi: Lidia

Francesca De Sapio: Isabella

Vito Vinci:

Simona Tabasco: fattorina

Antonella Monetti: giudice

Joshua Francesco Louis Cerciello: Sandro bambino

Giulia De Luca: Anna bambina

Giovannino Esposito: Sandro bambino

Sveva Aiardo Esposito: Anna bambina

Streaming e tv

Dove vedere Lacci in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.