Perché L’Acchiappatalenti stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché L’Acchiappatalenti stasera, venerdì 7 giugno 2024, non va in onda su Rai 1? Il programma di Milly Carlucci oggi non verrà trasmesso su Rai 1, come avvenuto gli scorsi venerdì, per lasciare spazio all’evento “La grande opera italiana”.

Quando torna

Ma quando torna L’Acchiappatalenti su Rai 1? Niente paura, i fan del programma per vedere la prossima puntata dovranno aspettare solo qualche ora. La messa in onda è infatti prevista per domani, sabato 8 giugno 2024, alle ore 21,20.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché L’Acchiappatalenti non va in onda, ma dove vedere il talent in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera (ad eccezione della finale prevista al sabato) dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.