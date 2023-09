La voce che hai dentro: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 22 settembre

Questa sera, venerdì 22 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La voce che hai dentro, serie televisiva italiana creata da Massimo Ranieri con Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, questi ultimi due hanno anche firmato la sceneggiatura con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michele è alle prese con le intemperanze di Regina: riesce a salvarla dal disastro provocato da una sua canzone incautamente rilasciata on line, e continua a lavorare assieme a lei nella composizione di un pezzo adatto per vincere il contest. Giulio chiede a Maria di sposarlo, ma la donna sembra combattuta. Intanto Raffaele, manovrato da Russo, cerca di prendere tempo per evitare che Regina firmi il contratto con la Parthenope: le sta talmente addosso, che il suo matrimonio già traballante entra in una crisi conclamata. Nel tentativo di portare Vincenzo al successo, Antonio ottiene un provino per il suo cantante proprio alla Russo Records.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La voce che hai dentro, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ranieri: Michele Ferrara

Maria Pia Calzone: Maria

Michele Rosiello: Raffaele Ferrara

Erasmo Genzini: Antonio Ferrara

Giulia D’Aloia: Anna Ferrara

La Niña: Regina

Gianfranco Gallo: Gaetano Russo

Ruben Rigillo: Giulio

Nando Paone: Luigi

Dario Eros Tacconelli:

Roberto Olivieri: Vincenzo

Lucianna De Falco: Vittoria

Chiara Stella Sorrentino: Laura

Sara Cardinaletti: Letizia

Tommaso Sacco: tecnico suono

Vincent Papa:

Alessia Pellegrino: Perla

Ciro Capano: Domenico

Biagio Musella: Rosario

Fabrizio Nevola: giornalista

Loris De Luna: Ivan

Streaming e tv

Dove vedere La voce che hai dentro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.