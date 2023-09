La voce che hai dentro: trama, cast, quante puntate e streaming

Da giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda La voce che hai dentro, serie televisiva italiana creata da Massimo Ranieri con Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, questi ultimi due hanno anche firmato la sceneggiatura con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michele Ferrara è un produttore discografico di Napoli a cui è stata imposta ingiustamente la pena di dieci anni nel carcere di Poggioreale per aver ucciso il padre Mimmo. Una volta libero da ogni accusa, Michele inizia a lavorare sodo per salvare la casa discografica di famiglia e per riconquistare la fiducia dei suoi cari grazie alla sua passione per la musica.

La voce che hai dentro: il cast

Abbiamo visto la trama de La voce che hai dentro, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ranieri: Michele Ferrara

Maria Pia Calzone: Maria

Michele Rosiello: Raffaele Ferrara

Erasmo Genzini: Antonio Ferrara

Giulia D’Aloia: Anna Ferrara

La Niña: Regina

Gianfranco Gallo: Gaetano Russo

Ruben Rigillo: Giulio

Nando Paone: Luigi

Dario Eros Tacconelli:

Roberto Olivieri: Vincenzo

Lucianna De Falco: Vittoria

Chiara Stella Sorrentino: Laura

Sara Cardinaletti: Letizia

Tommaso Sacco: tecnico suono

Vincent Papa:

Alessia Pellegrino: Perla

Ciro Capano: Domenico

Biagio Musella: Rosario

Fabrizio Nevola: giornalista

Loris De Luna: Ivan

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La voce che hai dentro? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima puntata andrà in onda giovedì 14 settembre 2023; la quarta e ultima giovedì 5 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 14 settembre 2023

Seconda puntata: giovedì 21 settembre 2023

Terza puntata: giovedì 28 settembre 2023

Quarta puntata: giovedì 5 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere La voce che hai dentro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.