La voce che hai dentro streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, giovedì 14 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata de La voce che hai dentro, serie televisiva italiana creata da Massimo Ranieri con Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, questi ultimi due hanno anche firmato la sceneggiatura con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia Eros Puglielli. Dove vedere La voce che hai dentro in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

La voce che hai dentro streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vederlo in tv e live streaming La voce che hai dentro, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima puntata andrà in onda giovedì 14 settembre 2023; la quarta e ultima giovedì 5 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):