La Vita in diretta oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio | Rai 1, 24 dicembre 2021

Perché La Vita in diretta oggi, venerdì 24 dicembre 2021, non va in onda su Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano oggi non va in onda perché è la vigilia di Natale. Il giornalista e tutta la sua squadra potranno concedersi qualche giorno di vacanza insieme alle loro famiglie per festeggiare Natale insieme. La Vita in diretta tornerà regolarmente in onda su Rai 1 lunedì 27 dicembre 2021.

Cambio programmazione Rai 1

Spazio oggi pomeriggio ad uno speciale dello Zecchino d’Oro, a partire dalle 17, dal titolo L’Attesa. Dall’Antoniano di Bologna uno speciale dello ‘Zecchino D’Oro per vivere la magia dell’attesa del Natale con ospiti ed alcuni brani della 64esima edizione appena conclusa eseguiti dal Piccolo Coro ”Mariele Ventre”. Conducono Paolo Belli e Cristina D’Avena con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

A seguire anticipata alle 18 la puntata odierna dell’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna. Alle 19.20 Rai 1 trasmette in mondovisione dalla Basilica di San Pietro la Santa Messa di Natale presieduta da Papa Francesco. Questa sera, dopo l’edizione del Tg1 che si sposta alle 21,.10, ci sarà il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. La voce narrante di Fabio Volo racconta la vita della piccola renna Ailo, a partire dalla nascita per sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva. Un viaggio affascinante, ma che nasconde non poche insidie e pericoli che Ailo dovrà affrontare e superare per sopravvivere e continuare a crescere.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in diretta oggi non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.