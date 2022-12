Perché La Vita in Diretta oggi non va in onda: il motivo

Perché La Vita in Diretta oggi non va in onda su Rai 1? Il programma condotto da Alberto Matano non viene trasmesso per lasciare spazio allo Zecchino d’Oro 2022 che verrà trasmesso giovedì 22 e venerdì 23 dicembre dalle ore 17 alle ore 18,45 su Rai 1. Il cambio di programma su Rai 1 non è una novità: è stato ampiamente anticipato. La Rai ha infatti deciso di dare spazio alla kermesse canora per i bimbi come ogni anno.

Quando torna

Quando torna in onda su Rai 1 La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano? Ve lo diciamo subito: il talk tornerà in onda lunedì 26 dicembre 2022. Per questo al termine della puntata di ieri Alberto Matano ci ha tenuto a fare gli auguri di Natale ai telespettatori.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in diretta oggi, giovedì 22 dicembre, e domani, venerdì 23 dicembre 2022, non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.