La Vita in diretta oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio | Rai 1, 24 dicembre 2021

Perché La Vita in diretta oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, non va in onda su Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano oggi non va in onda a causa dello sciopero dei giornalisti Rai. Il giornalista e tutta la sua squadra potranno concedersi qualche giorno di vacanza insieme alle loro famiglie per festeggiare le feste insieme. La Vita in diretta infatti, salvo sorprese, tornerà regolarmente in onda su Rai 1 a gennaio dal momento che anche il 30 dicembre andrà in onda “Il meglio de La vita in diretta”. A sostituire il programma nella giornata di oggi ci sarà la replica di Tale e Quale Show Il Torneo, dopo il quale andrà in onda Flavio Insinna con “L’Eredità”.

Streaming e tv

