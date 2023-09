Perché La vita in diretta oggi non va in onda: il motivo

Perché La Vita in diretta oggi, lunedì 18 settembre 2023, non va in onda su Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano oggi non va in onda per lasciare spazio a “Tutti a scuola”, il consueto appuntamento di celebrazione e inaugurazione dell’anno scolastico, con l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la presenza di una platea di studenti. Quest’anno l’evento va in scena in diretta dall’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì. Oltre ad ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura, si esibirà un’orchestra composta da studenti di licei coreutici diretti dal Maestro Leonardo De Amicis. Alla conduzione Flavio Insinna con la partecipazione di Malika Ayane.

Quando torna

Ma quando torna in onda La vita in diretta? Il programma condotto da Alberto Matano tornerà in onda già domani, martedì 19 settembre 2023, alle ore 17,05.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in diretta oggi non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.