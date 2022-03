La verità è che non gli piaci abbastanza: trama, cast e streaming del film

Stasera, 22 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La verità è che non gli piaci abbastanza (He’s Just Not That into You), film statunitense del 2009 diretto da Ken Kwapis, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Greg Behrendt e Liz Tuccillo, già sceneggiatori di Sex and the City, che nello scriverne la trama si sono ispirati all’episodio della sesta stagione Il silenzio è d’oro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue le vicende di un gruppo di amiche alle prese con complicate relazioni amorose. Gigi (Ginnifer Goodwin) crede fortemente che gli uomini in amore si comportino seguendo logiche che le donne proprio non comprendono. Questo le porta a male interpretare i loro segnali, credendo in un interesse che nella realtà invece non esiste. L’uomo che sta frequentando, Connor (Kevin Connolly), per esempio, le ha detto che l’avrebbe richiamata senza poi farlo. Invece di lasciar stare, Gigi decide di volerlo riconquistare a tutti i costi e va nel pub dove è solito trascorrere le sue serate. Solo che quando arriva incontra il suo migliore amico Alex (Justin Long), che le dice senza mezzi termini la verità sui rapporti tra i due sessi. Anche in un’altra casa, quella di Neil (Ben Affleck) e Beth (Jennifer Aniston), la storia fa fatica a decollare: dopo anni di relazione, la donna vorrebbe convolare a nozze, ma l’uomo è restio nel prendersi questo impegno. Infine Janine (Jennifer Connelly), la migliore amica di Gigi, e Ben (Bradley Cooper), il migliore amico di Neil, nonostante siano sposati da quando erano al college, stanno attraversando un momento di crisi che li porta a mettere in discussione il loro matrimonio. Riusciranno Gigi e le sue amiche a capire finalmente l’universo maschile?

La verità è che non gli piaci abbastanza: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La verità è che non gli piaci abbastanza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ginnifer Goodwin: Gigi

Scarlett Johansson: Anna

Jennifer Aniston: Beth

Jennifer Connelly: Janine

Ben Affleck: Neil

Drew Barrymore: Mary

Natasha Leggero: Amber

Justin Long: Alex

Bradley Cooper: Ben

Kevin Connolly: Connor

Sasha Alexander: Catherine

Kris Kristofferson: Ken Murphy

Busy Philipps: Kelli Ann

Luis Guzmán: Xavier

Streaming e tv

Dove vedere La verità è che non gli piaci abbastanza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 22 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.