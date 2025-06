La tv nel pozzo: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La tv nel pozzo, documentario diretto da Andrea Porporati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel 1981, a Frascati, il piccolo Alfredo Rampi cade per sbaglio in un profondo pozzo artesiano e rimane bloccato. Il paese rimane con il fiato sospeso, mentre il luogo dell’incidente viene preso d’assalto non solo dai soccorritori e dai giornalisti, ma anche da psicologi, curiosi e persone sinceramente preoccupate per la sorte del bambino. Un incidente che ha scosso la coscienza del paese e che per anni è stato protagonista di racconti, omaggi artistici e resoconti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere La tv nel pozzo in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.