La Tv dei 100 e uno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata de La Tv dei 100 e uno, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti. Uno spettacolo “in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi”. Tre puntate evento in prima serata. Sarà un programma da guardare in famiglia: “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti”, ha spiegato il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. Dove vedere La Tv dei 100 e uno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

La Tv dei 100 e uno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La Tv dei 100 e uno su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 15 marzo 2023; la terza e ultima mercoledì 29 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):