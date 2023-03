La Tv dei 100 e uno: cast, ospiti, quante puntate e streaming

Da mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda La Tv dei 100 e uno, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti. Uno spettacolo “in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi”. Tre puntate evento in prima serata. Sarà un programma da guardare in famiglia: “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti”, ha spiegato il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast de La Tv dei 100 e uno? Protagonisti dello show saranno cento bambini più uno, Chiambretti stesso e degli ospiti che si alterneranno nel corso delle varie puntate. Nella prima vedremo Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. “Il cast è composto da bambini con un età dai 6 ai 10 anni”, ha spiegato Piero Chiambretti che ha definito lo show come un omaggio alla sincerità dei più piccoli capaci di dire sempre la verità.

“Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti: ci penso esattamente da 11 anni perché volevo fare uno show con i bambini fin da quando è nata mia figlia Margherita”, ha raccontato. “Si tratta di una trasmissione popolare, costruita bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità delle 100 piccole pesti. Avremo tre ospiti a puntata e saranno scelti tra i personaggi più amati dai bambini (che ne volevano 100). Nella prima serata, tra gli altri, ci sarà Paolo Bonolis. Si avvicenderanno volti noti della musica, dello spettacolo e della politica: si troveranno a dover rispondere, come raramente gli è successo, a domande inconsuete, inaspettate, senza filtri sulla loro vita e sul loro lavoro. A un bambino non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto”.

La Tv dei 100 e uno: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La Tv dei 100 e uno su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 15 marzo 2023; la terza e ultima mercoledì 29 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 15 marzo 2023

Seconda puntata: mercoledì 22 marzo 2023

Terza puntata: mercoledì 29 marzo 2023

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Tv dei 100 e uno? Ogni serata inizierà alle ore 21,45 e terminerà alle ore 00,37. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere La Tv dei 100 e uno in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.