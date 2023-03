La Tv dei 100 e uno: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Tv dei 100 e uno, lo show condotto da Piero Chiambretti in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima mercoledì 15 marzo 2023; la terza e ultima mercoledì 29 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 15 marzo 2023

Seconda puntata: mercoledì 22 marzo 2023

Terza puntata: mercoledì 29 marzo 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Tv dei 100 e uno? Ogni serata inizierà alle ore 21,45 e terminerà alle ore 00,37. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore (pause pubblicitarie incluse).

“Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti: ci penso esattamente da 11 anni perché volevo fare uno show con i bambini fin da quando è nata mia figlia Margherita”, ha raccontato Piero Chiambretti. “Si tratta di una trasmissione popolare, costruita bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità delle 100 piccole pesti”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Tv dei 100 e uno, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.