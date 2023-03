La Tv dei 100 e uno: le anticipazioni (cast e ospiti) dell’ultima puntata, 29 marzo

Questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e uno, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti. Uno spettacolo “in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi”. Tre puntate evento in prima serata. Sarà un programma da guardare in famiglia: “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti”, ha spiegato il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast de La Tv dei 100 e uno? Protagonisti dello show saranno cento bambini più uno, Chiambretti stesso e degli ospiti che si alterneranno nel corso delle varie puntate. Nella prima vedremo Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. “Il cast è composto da bambini con un età dai 6 ai 10 anni”, ha spiegato Piero Chiambretti che ha definito lo show come un omaggio alla sincerità dei più piccoli capaci di dire sempre la verità.

“Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti: ci penso esattamente da 11 anni perché volevo fare uno show con i bambini fin da quando è nata mia figlia Margherita”, ha raccontato. “Si tratta di una trasmissione popolare, costruita bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità delle 100 piccole pesti. Avremo tre ospiti a puntata e saranno scelti tra i personaggi più amati dai bambini (che ne volevano 100). Nella prima serata, tra gli altri, ci sarà Paolo Bonolis. Si avvicenderanno volti noti della musica, dello spettacolo e della politica: si troveranno a dover rispondere, come raramente gli è successo, a domande inconsuete, inaspettate, senza filtri sulla loro vita e sul loro lavoro. A un bambino non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto”.

Piero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio.

I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della puntata. Tra gli ospiti di questa settimana Gerry Scotti che risponderà senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate.