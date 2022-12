La torre nera: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film La torre nera, pellicola del 2017 diretta da Nikolaj Arcel e tratta dall’omonima saga di Stephen King. Si tratta di una serie di libri che, mischiando fantasy, fantascienza, horror e western, narra la storia di una terra in decadenza, Medio-Mondo, e dell’eroica figura che cerca di salvarla, il pistolero Roland, una sorta di cavaliere di frontiera che cerca di raggiungere la “Torre Nera”, una costruzione leggendaria che rappresenta il punto di incontro del tempo e dello spazio, anticipando un oscuro stregone con la medesima ambizione; ad accompagnare il protagonista è un ristretto gruppo di personaggi chiamato “ka-tet”. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La torre nera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film La Torre Nera riporta l’epico viaggio tra mondi paralleli, connessi da un’unica struttura portante che rischia di crollare e condannare così l’universo al medesimo destino. Il giovane Jake (Tom Taylor) racconta a uno psichiatra di essere tormentato da oscure visioni di un mondo “altro”: la sagoma di una torre scura che si staglia all’orizzonte, la figura di un pistolero e quella di un uomo in nero si accavallano alle molte sconvolgenti immagini di morte e sofferenza. Durante la seduta, un episodio persuade Jake che non si tratti di semplice suggestione. Lo studio del medico si mette a tremare, il letto e la camera fanno lo stesso al risveglio, e le immagini nella sua testa diventano ogni giorno che passa più crude e reali.

I frammenti di sogno che il ragazzo riesce a immortalare nei suoi disegni a carboncino lo conducono a un edificio, dove è nascosto uno strano dispositivo. Il congegno attiva un passaggio per Medio-Mondo, la dimensione parallela “immaginata” da Jake e sull’orlo del collasso. La missione del pistolero, condottiero senza macchia di nome Roland Deschain (Idris Elba), è quella di raggiungere la torre prima che venga espugnata dal perfido stregone Walter O’Dim (Matthew McConaughey), l’Uomo in Nero contro il quale Roland è condannato a combattere in eterno per proteggere il suo e il nostro mondo. L’ambita costruzione rappresenta il “perno” dell’universo e i destini dei due mondi dipendono da essa.

La torre nera: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo attori celebri come Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Nicholas Hamilton, Claudia Kim, Fran Kranz, José Zúñiga. Vediamo ora insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Idris Elba: Roland Deschain

Matthew McConaughey: Walter Padick

Tom Taylor: Jake Chambers

Claudia Kim: Arra Champignon

Katheryn Winnick: Laurie Chambers

Fran Kranz: Pimli

Abbey Lee Kershaw: Tirana

Jackie Earle Haley: Sayre

Dennis Haysbert: Steven Deschain

Michael Barbieri: Timmy

José Zúñiga: Dr. Hotchkiss

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film La torre nera, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere La torre nera in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.