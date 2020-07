La tempesta perfetta di Vasco Rossi: gli ospiti speciale concerto Modena Park

Oggi, 1 luglio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda La tempesta perfetta di Vasco Rossi: lo speciale sul concerto evento del Modena Park di tre anni fa a cui parteciparono 225 mila spettatori. Saranno tantissime le canzoni che permetteranno a Vasco di ripercorrere la sua strepitosa carriera, ma non solo. La tempesta perfetta (concerto di Vasco Rossi al Modena Park) vedrà tanti ospiti. Oltre alla musica saranno quindi presenti diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo: da Luca Zingaretti ad Anna Foglietta; da Laura Pausini a Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari. Personaggi che, insieme con le storie di fan e di persone comuni raccolte da Giorgio Verdelli, faranno da cornice al concerto in televisione. La voce narrante del concerto di Vasco Rossi al Modena Park (la tempesta perfetta) sarà invece dell’attore Vinicio Marchioni.

Oltre ai vari ospiti durante la tempesta perfetta verrà trasmessa un’intervista inedita a Vasco Rossi registrata i primi di giugno a Rimini, dove si dovevano svolgere le prove del Vasco Non Stop Live Festival 2020, tour che, a causa del covid-19, è stato rinviato a giugno 2021. “Doveva andare tutto bene quella sera lì, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza – le parole di Vasco -. La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme, in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti de La tempesta perfetta di Vasco Rossi, ma dove vedere in tv e live streaming il concerto al Modena Park? Il concerto andrà in onda, come detto, oggi – 1 luglio 2020 – alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo speciale anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

