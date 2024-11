La Talpa streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

La Talpa 2024 è la nuova edizione in onda su Canale 5 con la conduzione di Diletta Leotta in onda con la terza puntata in prima visione alle ore 21.30 questa sera, 18 novembre. Chi è la Talpa? Lo scopriremo nel corso delle puntate, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni. Dove vedere in diretta tv e in streaming la terza puntata de La Talpa? Ecco le informazioni.

In tv

La Talpa va in tv in prima serata su Canale 5 per sei settimane dal 5 novembre 2024 con la conduzione di Diletta Leotta. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.

La Talpa streaming live

Il programma è una formula sperimentale e multipiattaforma ridisegnata per lo streaming con un metodo crossmediale, sperimentale e innovativo. Dal primo novembre su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Giovedì 7 novembre partirà La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online e che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Il reality quindi si snoda sulle due piattaforme, il lineare e lo streaming.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Talpa? Appuntamento ogni lunedì sera su Canale 5 in prima serata dal 5 novembre per sei puntate. Ecco la programmazione completa: