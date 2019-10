La strada di casa 2, le anticipazioni della quarta puntata di martedì 8 ottobre su Rai 1

La strada di casa 2 è una delle fiction di maggior successo di Rai 1, in onda ogni martedì in prima serata. La serie tv, giunta alla seconda edizione, torna martedì 8 ottobre 2019 con la quarta puntata. In tutto si tratta di sei episodi, per cui la trama entra nel vivo. Di seguito tutte le anticipazioni.

Cosa accade nella quarta puntata de La casa si carta 2? Secondo il regista Riccardo Donna siamo di fronte a uno snodo fondamentale perché il “racconto su più piani temporali che si inseguono” prosegue per i primi tre episodi “fino a ricongiungersi al termine della quarta puntata”.

Cosa succederà in questo quarto episodio? Vediamo le anticipazioni.

La strada di casa 2 anticipazioni: cosa succede nella puntata di martedì 8 ottobre

Davide è scomparso e l’ultima volta è stato rintracciato all’autogrill. Lorenzo si mette sulle sue tracce per provare a ritrovarlo. Fausto e Gloria sono ovviamente particolarmente complicati e presi dall’ansia. Nel frattempo Milena viene coinvolta in un grave incidente finito in tragedia.

La vittima di questo incidente viene immediatamente portata in ospedale: riuscirà a salvarsi o ormai è troppo tardi? Durante l’intervento i medici si rendono conto che Milena ha dei segni evidenti sul collo che non possono essere ricondotti all’incidente appena subito.

Il primo a essere sospettato, secondo le anticipazioni della quarta puntata de La strada ci casa 2, è Valerio. Lui infatti avrebbe potuto indurre Milena a tacere dopo quanto lei aveva scoperto. Per questo i sospetti sul colpevole sembrano indirizzarsi nei suoi confronti. Milena inoltre sa che un pericoloso pesticida è contenuto nelle materie prime importate dalla Repubblica Ceca.

Per questo i sospetti si fanno sempre più tangibili. Valerio potrebbe averla investita con l’auto aziendale dopo un tentativo di aggressione, in modo da farla stare in silenzio.

La quarta puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai 1.

