La Storia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La Storia, serie tv in quattro puntate basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel cast: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso del primo episodio, inizieremo a conoscere i protagonisti e verremo introdotti nelle vicende. Ida è una maestra, segretamente ebrea (decide di tenere nascoste le proprie origini per paura delle conseguenze delle leggi razziali), e vive col figlio Nino. Un giorno incontra un soldato tedesco che però la violenta. A seguito della violenza, rimane incinta di un bambino dagli occhi azzurri: Useppe.

Nel secondo episodio della prima puntata, Nino torna a casa e scopre il fratellino di cui si innamora e lo accetta senza problemi. La piccola famiglia viene però stravolta dagli eventi della seconda guerra mondiale: prima Nino, fascista convinto, decide di partire per il fronte contro il parere di Ida, lasciandola sola con Useppe; poi, nel bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, la loro casa viene distrutta…

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La Storia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jasmine Trinca: Ida Ramundo

Valerio Mastandrea: Remo

Elio Germano: Giuseppe Cucchiarelli

Asia Argento: Santina

Lorenzo Zurzolo: Carlo Vivaldi / Davide Segre

Francesco Zenga: Antonio “Nino” Mancuso

Christian Liberti: Giuseppe piccolo

Mattia Basciani: Giuseppe

Lukas Zumbrock: Günther

Giselda Volodi: Vilma

Vincenzo Nemolato: Domenico

Vincenzo Antonucci: Salvatore

Carmen Pommella: Sora Mercedes

Flora Gigliosetto: Carulì

Anna De Stefano: Rosa

Rosaria Langellotto: Serafina

Arcangelo Iannace: Giuseppe Primo

Antonella Attili: Filomena Marrocco

Ludovica Francesconi: Annita

Josafat Vagni: Nello

Anna Ferruzzo: signora Di Segni

Enzo Casertano: Tommaso Marrocco

Streaming e tv

Dove vedere La Storia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.