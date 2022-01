La sposa: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

La sposa: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La sposa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel terzo episodio, in onda oggi – 23 gennaio 2022 – si scoprirà che il cadavere ritrovato è di Giorgia, la prima moglie di Italo che i compaesani ritengono sia l’assassino. L’autopsia libera però l’uomo dall’accusa infamante. Il ritrovamento distrugge la vaga speranza di poterla riabbracciare, che in tutto questo tempo Italo non ha mai abbandonato. Tutto ciò lo spinge a un gesto estremo. Maria interviene giusto in tempo per riuscire a fargli cambiare idea, spingendolo a fronteggiare la perdita una volta per tutte. Durante i funerali, Italo scopre che suo zio Vittorio ha raggirato la moglie della defunta moglie. Si scaglia contro di lui, per poi abbandonare il casale. Maria è costretta a mandare avanti la baracca da sola. Sono tanti gli ostacoli che deve fronteggiare, ma dimostra d’essere all’altezza. Migliora addirittura le condizioni dei braccianti. Lentamente tra lei e Italo inizia a nascere un sentimento. La giovane riceve però una notizia terribile. É dunque costretta a tornare in Calabria, a casa.

Nel quarto episodio (il secondo della seconda puntata) de La sposa, secondo le anticipazioni, prima di tornare a casa, Italo propone a Maria di porre fine al finto matrimonio. Intende liberarla da ogni obbligo. Lei è molto turbata dalle sue parole. Corre a casa per assistere il fratello gravemente ammalato ma qui spunta una sorpresa. Ritrova Antonio, suo vecchio amore mai dimenticato, partito per il Belgio in cerca di fortuna. È stato lui a salvare la vita di suo fratello. È divenuto un uomo di successo e vorrebbe coinvolgere anche il giovane Giuseppe nei suoi progetti. Le confessa, inoltre, di non averla mai dimenticata. In Calabria, però, Maria non riesce a smettere di pensare a Italo, Vittorio e Paolino. La vita del casale l’ha ormai rapita. Di colpo ecco un’altra sorpresa. Italo ha viaggiato fino in Calabria per chiederle di tornare indietro con lui. Si è reso conto dei sentimenti che prova per lei. I due ammettono d’essere innamorati ma sullo sfondo qualcosa sta cambiando. Scoppia una rissa che provoca un malore in Vittorio, con i sindacati in protesta contro lo sfruttamento delle donne in filanda.

La sposa: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La sposa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Matteo Valentini: Giuseppe

Antonio Nicolai: Paolino

Mario Sgueglia: Antonio

Location

Dove è stata girata (location) La sposa? Le riprese sono cominciate nel maggio 2021 a Roma, dove sono stati ricostruiti alcuni interni. Dal 7 giugno sono proseguite in Puglia (a Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e Peschici), mentre nel mese successivo sono state effettuate in Piemonte (ad Alessandria, Crescentino, Fontanetto Po e Carignano).