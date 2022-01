La sposa 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione

La sposa 2 si farà? I tanti fan della miniserie tv in onda su Rai 1 se lo stanno chiedendo. Oggi, domenica 30 gennaio 2022, infatti andrà in onda il finale di stagione e in molti si stanno domando se dovranno salutare definitivamente o meno la fiction. Una risposta ufficiale – al momento – non c’è. Non è noto se ci sarà o meno una seconda stagione. Di certo i vertici Rai sono rimasti contenti del prodotto che ha riscontrato ottimi ascolti. Un motivo in più per sperare in un sequel…

Cast

Abbiamo visto se ci sarà o meno una seconda (2) stagione de La sposa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Matteo Valentini: Giuseppe

Antonio Nicolai: Paolino

Mario Sgueglia: Antonio

Streaming e tv

Dove vedere La sposa in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.