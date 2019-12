La soffiatrice di vetro: trama e cast

Stasera, giovedì 26 dicembre 2019 (Santo Stefano), alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La soffiatrice di vetro, film diretto da Christiane Balthasar, con protagoniste Luise Heyer e Maria Ehrich. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film? E il cast? Vediamolo insieme. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in onda oggi:

Trama

A Lauscha, una piccola cittadina della Germania, nel 1890, le sorelle Johanna e Marie Steinmann rimangono completamente sole dopo la morte del padre. L’uomo era un maestro soffiatore di vetro, che ha trasmesso alle proprie figlie i trucchi del mestiere, nonostante l’arte vetraria in quegli anni fosse prerogativa maschile e vietata per legge alle donne. Johanna riesce ad ottenere il posto di assistente commerciale presso la vetreria di Friedhelm Strobel, mentre Marie dipinge gli oggetti in vetro dello studio di Wilhelm Heimer. Col tempo le due ragazze si ritrovano al centro di violenza, sfruttamento e umiliazioni, decidendo così di licenziarsi e di prendere il destino nelle proprie mani. Danno nuovamente vita al laboratorio del padre dove creeranno, tra i vari oggetti in vetro, le prime decorazioni per alberi di Natale.

Cast

Il cast del film “La soffiatrice di vetro” in onda oggi su Rai 3:

Luise Heyer: Johanna Steinmann

Maria Ehrich: Marie Steinmann

Franz Dinda: Thomas Heimer

Dirk Borchardt: Friedhelm Strobel

Robert Gwisdek: Peter Maienbaum

Max Hopp: Wilhelm Heimer

Ute Willing: Witwe Grün

Johanna Bittenbinder: Marianne Bohn

Curiosità

Il film la Soffiatrice di vetro è stato trasmesso per la prima volta in Italia il 6 gennaio 2019 totalizzando 1.373.000 telespettatori con lo share del 6,9 per cento.

Potrebbero interessarti Allegiant: trama e cast del film in onda su Italia 1 Cenerentola: trama e cast del film in onda su Rai 1 Ascolti tv lunedì 25 dicembre 2019: La bella e la bestia, Il peggior Natale della mia vita