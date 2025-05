La scuola romana delle risate: trama, cast e streaming del documentario

Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La scuola romana delle risate, film di genere documentario del 2025, diretto da Marco Spagnoli, con Carlo Verdone e Corrado Guzzanti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un affascinante viaggio nella tradizione satirica romana. Esplorando il teatro, il cinema, la televisione, i social e arrivando fino al mondo del fumetto con Zerocalcare come protagonista, il documentario celebra l’ironia e la creatività di Roma, una città che ha sempre saputo ridere di se stessa e della realtà che la circonda. La colonna sonora, curata da Piotta, intreccia suoni contemporanei con melodie evocative, mescolando rap e atmosfere nostalgiche, dando ulteriore profondità al racconto. Il film rende omaggio ai grandi maestri dell’intrattenimento romano come Ettore Petrolini, Alberto Sordi, Gigi Proietti, Monica Vitti, Carlo Verdone e Corrado Guzzanti.

Utilizzando filmati storici del catalogo Titanus, immagini d’archivio dell’Istituto Luce e delle Teche Rai, il documentario ripercorre la storia di una comicità cinica e scanzonata che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo e nella società italiana. Attraverso le testimonianze di artisti contemporanei come Marco Giallini, Lillo, Virginia Raffaele e molti altri, il film esplora come questa tradizione di risate abbia saputo rinnovarsi nel tempo, conquistando ogni generazione con il suo umorismo unico e inconfondibile.

La scuola romana delle risate: il cast

Abbiamo visto la trama de La scuola romana delle risate, ma qual è il cast completo del documentario? Di seguito l’elenco dei personaggi che hanno partecipato al documentario:

Carlo Verdone

Corrado Guzzanti

Lillo

Virginia Raffaele

Anna Foglietta

Enrico Brignano

Emanuela Fanelli

Enrico Vanzina

Ilenia Pastorelli

Massimiliano Bruno

Claudia Gerini

Streaming e tv

Dove vedere La scuola romana delle risate in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.