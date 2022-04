La scogliera dei misteri streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, martedì 19 aprile 2022, su Rai 1 alle ore 21:25 va in onda la seconda puntata de La scogliera dei misteri, una miniserie francese drammatica diretta da Grégory Ecale. La storia segue la protagonista Lola Bremond alle prese con una scoperta importante che riporta a galla misteri del suo passato. La donna viene attirata da un finto colloquio in un paesino nel Nord della Francia. Una volta sul posto scopre che quel colloquio era soltanto una scusa per farle apprendere che anni prima una donna che le somiglia terribilmente è morta ai piedi della costiera in circostanze misteriose. Per capire quale sia il collegamento tra le due, Lola riceve delle istruzioni per incontrare un uomo che tuttavia trova moribondo. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming la seconda puntata de La scogliera dei misteri? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La miniserie, come già detto, va in onda in chiaro – quindi gratuitamente – martedì sera dal 12 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

La scogliera dei misteri streaming live

Ma la miniserie non va in onda soltanto in TV. Grazie a RaiPlay, è possibile seguire in live streaming la puntata tramite la piattaforma e in via del tutto gratuita. Per accedere ai contenuti di RaiPlay è necessario registrarsi o effettuare un login, che può avvenire anche tramite Facebook o Google. Una volta superato questo passaggio, è possibile selezionare il canale o il programma di interesse. Oltre alla versione desktop, è disponibile anche l’App per smartphone, tablet e smart TV. Infine, per recuperare le puntate andate già in onda, è possibile accedere ai contenuti di RaiPlay on demand.