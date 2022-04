La scogliera dei misteri: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 26 aprile 2022, va in onda in prima televisiva su Rai 1 la terza puntata de La scogliera dei misteri. Si tratta di una miniserie francese diretta da Grégory Ecale e con protagonista Garance Thenault, un’attrice francese alla quale è stato assegnato un doppio personaggio per questa storia. La fiction, di genere mystery, segue le avventure di Lola Bremond. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda martedì 26 aprile 2022 dalle ore 21:25 su Rai 1.

Anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera andrà in onda l’ultima puntata della serie tv, produzione franco-belga, trasmessa da Rai 1. Nel primo episodio vediamo Georges Battaglia sopravvivere al tentato omicidio. Non senza titubanze l’uomo rivela alla protagonista della fiction, Lola, tutta la verità sul suo rapporto con Manon. Anche i figli di Georges, Eric e Inès, devono fare i conti con il passato del padre, ma soltanto uno dei due riesce a perdonarlo. Nel secondo e ultimo vanno avanti le indagini sull’assassinio di Manon. Mentre i particolari vengono faticosamente a galla, un nuovo evento scombina le carte: Lola viene ritrovata in stato incosciente nella piscina dell’hotel. La giovane donna lotta tra la vita e la morte

La scogliera dei misteri streaming e TV

Ora che abbiamo visto le anticipazioni della terza puntata della miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 26 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.