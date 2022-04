La scogliera dei misteri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 12 aprile 2022, va in onda in prima televisiva su Rai 1 La scogliera dei misteri. Si tratta di una miniserie francese diretta da Grégory Ecale e con protagonista Garance Thenault, un’attrice francese alla quale è stato assegnato un doppio personaggio per questa storia. La fiction, di genere mystery, segue le avventure di Lola Bremond. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda martedì 12 aprile 2022 dalle ore 21:25 su Rai 1.

Anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

La scogliera dei misteri in lingua originale – francese – si intitola Jugée coupable. Secondo le prime anticipazioni di trama e cast, la prima puntata introduce la storia per sommi capi. La protagonista si chiama Lola Brémond e arriva in un piccolo paesino sulla costa della Bretagna, al Nord della Francia, per un colloquio di lavoro come assistente manager di un Hotel rinomato. Ma, una volta arrivata sul posto, si rende conto che quel colloquio era una farsa. Non è previsto un appuntamento per lei. Sfiduciata, l’umore di Lola finisce ulteriormente sotto le scarpe quando si imbatte in un giornale locale e legge dell’anniversario della morte di una donna che le somiglia terribilmente. Si chiamava Manon Jouve ed è morta 25 anni prima. Il suo corpo è stato trovato ai piedi della scogliera e quella morte ancora scuote i residenti del paesino. Quello che invece turba Lola è l’estrema somiglianza con quella donna e il fatto che qualcuno voglia spiegarle come sono collegate. Le viene dato un indirizzo tramite un messaggio anonimo e Lola si reca a casa di un uomo, un tale Rémi Perec, che al suo arrivo trova moribondo.

La scogliera dei misteri streaming e TV

Ora che abbiamo visto le anticipazioni della prima puntata della miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.