La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata

Stasera, domenica 22 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la decima puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Deva telefona a Gara per scusarsi di essere andata via senza salutarla. Durante la telefonata, però, evita di rivelare l’indirizzo della sua nuova casa per non farlo sapere a Gülcemal. Inoltre, apprende che nell’ultimo mese l’uomo si è rintanato nella sua stanza senza mai uscire. Nel frattempo, Gülcemal esce finalmente dal suo periodo di solitudine e intende tornare alla carica. Per prima cosa, vuole scoprire tutto sul passato di Mert perché sospetta che sia lui la talpa. Così dà ordini a Vefa di indagare sul suo conto. Intanto, Zafer ha un incontro con il sindaco, il quale le rivela che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione. Zafer è contenta della notizia, ma non sa che dietro a questa Fondazione c’è sempre Gülcemal. Inoltre, Emrullah dice alla donna di aver scoperto l’indirizzo di Deva. Così, Zafer lo comunica a Mert, in modo che il ragazzo possa rivelarlo a Gülcemal. Mert esegue gli ordini.

Deva monta a cavallo nel maneggio di Gülcemal che la invita a restare a cena. Vefa a casa è in crisi perché ha scoperto che Deva è la ex fidanzata di Mert, sopraggiunge Gülendam, a cui lui vuole rivelarle la verità su Mert, ma lei lo interrompe e gli rivela di essere veramente incinta e felice. A cena Gülcemal racconta a Deva la propria storia, di aver ucciso il padre di Armagan, di aver vissuto per la strada, di essere stato accolto da Gara, di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo ricchissimo a cui ha salvato la vita e che per gratitudine gli ha rivelato come diventare ricco. La sera Vefa aggredisce Mert e gli dice di aver scoperto il suo ruolo in quella casa e che è stato il fidanzato di Deva e di voler dire tutto a Gülcemal. Mert risponde che se lui morirà o fuggirà, Gülendam non resisterà al dolore. Dopo cena Gülcemal e Deva vanno al maneggio dove Gülcemal le propone di lavorare per lui contro Zafer. Dopo aver scoperto che Gulcemal e Gulendam sono figli di Zafer, Armagan è furioso con sua madre e lascia la casa. Ma prima di andar via, sfoga la sua rabbia anche su Gulcemal.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama della nona puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 oggi, domenica 22 settembre, in prima serata alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.