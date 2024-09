La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata

Stasera, domenica 29 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’undicesima puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Mert confessa a Deva che Vefa ha scoperto del loro passato come fidanzati, ma non ha ancora rivelato nulla a Gülcemal. Gülcemal mostra a Deva un contenitore con le armi degli uomini della casa, giurando che non ne faranno più uso. Tornata a casa, Deva informa Ibrahim e Ipek della sua nuova collaborazione con Gülcemal, scatenando una forte reazione negativa da parte di Ibrahim.

Alla festa per la presentazione del nuovo marchio, Zafer si presenta e accusa pubblicamente Gülcemal di essere un assassino, minacciando anche Deva. Ferita dalle parole di Ibrahim, Deva decide di scappare via con Armagan. Nonostante i tentativi disperati di Ibrahim di fermarli e scusarsi, è ormai troppo tardi. Nel frattempo, Gülendam origlia una litigata tra Mert e Vefa, scoprendo così che suo marito è l’ex fidanzato di Deva. Zafer si reca infine a casa di Ibrahim con l’intento di riprendersi suo figlio Armagan.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama dell’11esima puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 oggi, domenica 29 settembre, in prima serata alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.