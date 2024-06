A che ora inizia La rosa della vendetta: l’orario d’inizio della serie su Canale 5, durata, quanto dura, a che ora finisce

A che ora inizia La rosa della vendetta, la nuova serie turca in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 giugno 2024? Appuntamento in prima serata ogni venerdì dalle ore 21.30 circa, subito dopo Striscia la notizia. La serie ha una durata per ogni serata di circa 3 ore, fino a mezzanotte e mezza circa. Quante puntate sono previste? La serie originale è composta da 13 puntate. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso circa in due appuntamenti, creando così una telenovela lunga più o meno 26 puntate. Appuntamento dunque su Canale 5 dal 7 giugno 2024 alle ore 21.30.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia La rosa della vendetta, ma qual è il cast? Tanti gli attori di questa serie turca in onda su Canale 5. A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.