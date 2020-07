La rivolta delle ex: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia1

Questa sera, domenica 5 luglio, in prima serata su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex, film del 2009 per la regia di Mark Waters. La pellicola, che vede come portagonisti Matthew McConaughey e Jennifer Garner, è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Trama

Connor Mead è un celebre fotografo con la fama, meritata, di dongiovanni. Non solo approfitta di continuo del suo enorme successo con le donne, ma vive da eterno adolescente e vede cone una follia il matrimonio imminente di suo fratello Paul. Ma proprio quando crede di essere riuscito a dissuaderlo, nella notte gli appaiono i fantasmi delle sue ex, che gli mostrano il suo triste futuro. E al risveglio capisce che deve darsi da fare per cambiare qualcosa.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Matthew McConaughey – Connor Mead

Jennifer Garner – Jenny Perotti

Michael Douglas – Zio Wayne

Breckin Meyer – Paul Mead

Lacey Chabert – Sandra

Daniel Sunjata – Brad

Emma Stone – Allison Vandermeersh

Christina Milian – Kalia

Noureen DeWulf – Melanie

Anne Archer – Vonda Volkom

Robert Forster – Sergente Volkom

Amanda Walsh – Denice

Christa Allen – Jenny Perotti adolescente

La rivolta delle ex film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Divergent in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 5 luglio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

