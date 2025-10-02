Icona app
La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marta e Giacomo continuano la loro ricerca sul passato di Enrico con l’unica prova che hanno: la foto di un autovelox che risale a tanti anni prima. Susanna intanto inizia a sospettare che le intenzioni del fratello possano avere un risvolto romantico. Rosa all’improvviso sparisce: tutti si prodigano per cercarla, finché dalle telecamere scoprono che la suocera di Marta nella notte ha chiesto un passaggio per Milano a un camionista, dicendo che doveva incontrare suo figlio Enrico.

La ricetta della felicità: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta della felicità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: Cristiana Capotondi, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
