La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie racconta la storia di Marta e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe. “La ricetta della felicità” è ambientata a Marina di Romagna, un luogo di fantasia. Incastonata in questo paesaggio tipico – tra mare, spiagge, borghi, discoteche e balere – l’arena del racconto è una stazione di servizio con bar e piadineria che comprende anche un’officina meccanica e una pensione dove Susanna vive con la sua famiglia. Qui, in un universo autentico e genuino, grazie a questa famiglia allargata e non convenzionale, Marta troverà rifugio nel momento più difficile della sua vita e scoprirà che la felicità si nasconde dove meno te l’aspetti.

La milanese Marta Rampini sembra avere avuto tutto dalla vita: salute, benessere e, soprattutto, una famiglia meravigliosa formata dal marito Enrico, broker finanziario di successo e compagno amorevole, e dalla figlia Greta, giovane, bella, piena di energia. Ma un giorno, improvvisamente, tutto crolla. Suo marito scompare nel nulla, ricercato dalla polizia con l’accusa di riciclaggio; amici e conoscenti le voltano le spalle e lei si ritrova completamente al verde insieme alla figlia, sconvolta per la scomparsa del padre, e alla suocera Rosa, una simpatica vecchietta con problemi di memoria. Cosa fare? Lasciarsi andare o reagire? Marta sceglie la seconda strada, trasformando una possibile tragedia in un’avventura di rinascita, buonumore e speranza. Alcuni labili indizi le suggeriscono che, dietro al mistero del marito scomparso, c’è un fine settimana trascorso dall’uomo tanti anni prima in una località di mare, Marina di Romagna. Marta decide quindi di seguire l’istinto e recarsi sul posto portando con sé Greta e Rosa e iniziando a indagare con la determinazione di chi non ha nulla da perdere, improvvisandosi investigatrice per caso.

La ricetta della felicità: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta della felicità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: Cristiana Capotondi, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.