La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

La ricetta della felicità streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere La ricetta della felicità in tv e live streaming, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 25 settembre 2025; la quarta e ultima giovedì 16 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa: