La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata, 28 luglio

Questa sera, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tutto è pronto per il matrimonio tra Sura e Kurt Seyit, ma lui non si presenta. Le nozze vengono annullate a causa della spiacevole situazione in cui è stato coinvolto Seyit. Sura non crede al tradimento con la baronessa, ma pensa piuttosto (a ragione) che il suo amato sia in pericolo: Petro lo ha infatti fatto prigioniero su una nave diretta in Russia e la situazione non si mette per nulla bene per Seyit, certo che verrà processato per tradimento. Nonostante la disperazione, proverà a cercare uno stratagemma per fuggire e salvare sia sé stesso che i suoi compagni.

Quanto a Sura, diverse settimane dopo la sparizione di Seyit, ha iniziato a lavorare in una farmacia; pare si sia rifatta una vita, ma in realtà spera ancora nel ritorno del suo amata. Dopo tante peripezie, Seyit riuscirà a ritornare a Istambul, ma qualcuno è pronto per l’ennesima volta a mettergli i bastoni fra le ruote…i due protagonisti riusciranno a ritrovarsi dopo tutti gli ostacoli affrontati?

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.