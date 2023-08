La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata, 4 agosto

Questa sera, venerdì 4 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la nona puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Seyit scoprirà la verità su Sura. Durante la sua assenza la donna ha deciso di voltare pagina anche se non ha mai smesso di pensare all’amore della sua vita. L’Ufficiale è scioccato e non riesce a capacitarsi di come Sura si sia dimenticato di lui tanto da frequentare un altro uomo. Nel secondo episodio della puntata del 4 agosto 2023 Sura deve fare i conti con una triste realtà. Venuta a conoscenza del ritorno di Seyit a Istanbul, va a cercarlo in hotel, ma giunta sul posto assiste ad una scena che le spezza il cuore: Ayse è nuda nel letto di Seyit. In preda alla disperazione, e senza aver avuto il coraggio di chiedere spiegazioni su quanto visto alla donna, Sura scappa via dall’albergo in lacrime. Stando alle anticipazioni dell’ultimo episodio della serata de La Ragazza e l’Ufficiale in programma durante la nona puntata del 4 agosto, Riza vede Alya intenta a nascondere una pistola nella lavanderia e fuori di sé la scaraventa fuori dal locale. Subito dopo, l’uomo racconta tutto al tenente Billy nella speranza che possa rimpatriarla per sempre.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della nona puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.