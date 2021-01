La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: gli ospiti del programma di Italia 1

Parte questa sera, 21 gennaio 2021, La Pupa e il Secchione e Viceversa, la nuova edizione del programma di Italia 1, condotto quest’anno da Andrea Pucci, con al suo fianco Francesca Cipriani, la pupa per antonomasia. Si tratta di un programma cult, un esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. In tutto otto coppie, quali saranno quelle maggiormente affiatate? Oltre ai sedici concorrenti, ci saranno diversi ospiti vip nel cast, a formare la giuria che dovrà valutare le prove alle quali si dovranno sottoporre i ragazzi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

La pupa e il secchione e viceversa 2021 come funziona

Ma come funziona La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Sono previste cinque coppie “classiche” e tre “viceversa”: i 16 concorrenti vivranno isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma. Appena varcata la porta si formeranno le coppie. Ogni coppia dovrà “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza. Tra le novità, ci sarà l’”Interrogatorio” con il professor Diego Verdegiglio. In ogni puntata, le pupe e i secchioni e i viceversa riceveranno dei voti in base al grado di superamento delle sfide. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una squadra, invece, a fine serata, sarà eliminata, dopo aver disputato il famoso “bagno di cultura”. Chi riuscirà ad approdare alla finale si sfiderà per aggiudicarsi il montepremi finale di 20mila euro.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

