La Pupa e il Secchione 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione 2024? Il programma condotto da Enrico Papi va in onda dal 10 aprile per sei puntate. Tutta nuova la giuria composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. In tutto 18 concorrenti divisi in nove coppie. La prima puntata va in onda il 10 aprile, la sesta e ultima il 15 maggio. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 10 aprile 2024

Seconda puntata: 17 aprile 2024

Terza puntata: 24 aprile 2024

Quarta puntata: 1 maggio 2024

Quinta puntata: 8 maggio 2024

Sesta puntata: 15 maggio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Pupa e il Secchione 2024? Appuntamento dalle ore 21.20 fino a 00.20. La durata è dunque di circa tre ore, pubblicità incluse. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.