La Pupa e il secchione: quando esce, chi sono i concorrenti

Quest’anno La pupa e il secchione parte con una marcia in più, data sicuramente dalla sua speciale e inedita conduttrice. Il reality show di Italia 1 sarà guidato per la prima volta da Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset dovrà gestire un gruppo di pupe e di secchioni, personaggi celebri e altri completamente sconosciuti, mentre cercano di conoscersi all’interno di una mega villa. Oltre ai concorrenti e alla conduttrice, ci sarà anche una giuria. Per La Pupa e il secchione si tratta della quinta edizione in arrivo su Italia 1, ma quando esce? E chi sono i concorrenti?

Quando esce, i concorrenti

Mediaset ha già reso noto quando esce La Pupa e il secchione. Il reality show parte martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia 1 e durerà ben otto puntate, che andranno in onda ogni martedì alla stessa ora e sullo stesso canale. E i concorrenti? Lo show ha già annunciato chi prenderà parte alla quinta edizione guidata da Barbara d’Urso ed è stata proprio la conduttrice, nel salotto di Pomeriggio Cinque, a svelare parte del cast stellato. A La Pupa e il secchione 2022 vedremo Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso. E chi fa parte invece della giuria? La d’Urso ha confermato che sarà agguerritissima ed è composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo nome ancora tenuto segreto. Secondo Dagospia, tuttavia, si tratta di Soleil Sorge, anche se al momento è ancora nella casa del GF Vip.

Ma come funziona il programma? Pur essendo un format inglese poi portato in Italia, l’edizione 2022 sarà leggermente diversa rispetto alle precedenti e il merito va a Barbarella. Di fatto si avvicina di più alla struttura del reality. Ma la modalità di gioco resta pressoché invariata: le pupe dovranno provare a cambiare l’estetica e la socialità dei secchioni; d’altra parte, spetterà ai secchioni spingere le pupe a studiare di più.