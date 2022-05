La Pupa e il Secchione 2022: anticipazioni e ultime notizie di oggi, 3 maggio

Stasera, martedì 3 maggio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la finale de La Pupa e il Secchione 2022, lo show condotto da Barbara D’Urso che unisce sia l’ambiente iconico del programma che i contenuti tipici da reality show. Un mix interessante che saprà sicuramente catturare l’interesse dei telespettatori Mediaset. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Giucas Casella sarà ospite come Pupo per una sera. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe. La pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso. I tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style sono entrati nella villa per trasformare i secchioni e le secchione: scopriremo il loro makeover estetico che li pupizzerà. Inoltre, in occasione della finale, ogni giudice sarà protagonista di un’esibizione: Soleil diventerà Britney Spears, Antonella sarà Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana. Il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che aveva incontrato Francesco in ospedale il giorno dell’intervento al cervello..

Streaming e tv

Il programma arriva in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Si tratta quindi di un appuntamento settimanale, in onda ogni martedì sera a partire dalle 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Dove seguire invece in diretta live il programma condotto da Barbara d’Urso? La pupa e il Secchione 2022 è disponibile anche su Mediaset Play, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa in TV. Tutto ciò che dovrete fare è accedere previa registrazione – gratuita – oppure scaricare l’applicazione per smartphone, tablet e Smart TV. Dopodiché sarà possibile seguire La pupa e il secchione in diretta TV. Ma non è tutto. Se, ad esempio, avete perso una puntata, potete tranquillamente recuperarla attraverso MediasetPlay. La funzione on-demand consente infatti di recuperare le puntate già andate in onda.