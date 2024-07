La principessa Sissi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 2 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La principessa Sissi, film del 1955 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad. Si tratta del primo film della trilogia di film romanzati sulla vita dell’Imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Baviera, 1853. La sedicenne duchessa Elisabetta di Baviera, detta “Sissi”, conduce una vita spensierata nel palazzo di famiglia a Possenhofen. Sissi ama andare a cavallo e vive a stretto contatto con la natura. Un giorno sua madre, la duchessa Ludovica, riceve una missiva dalla corte imperiale di Vienna: sua sorella, l’arciduchessa Sofia, madre dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, vorrebbe un matrimonio tra suo figlio ed Elena, detta Nené, figlia maggiore di Ludovica. Sofia invita dunque madre e figlia a Bad Ischl, dove si sta festeggiando il compleanno dell’Imperatore, perché i due fidanzati si conoscano. Dal momento che la notizia deve rimanere segreta fino al fidanzamento ufficiale, Ludovica decide di portare con sé anche Sissi affinché il viaggio appaia come una visita qualunque e per fare in modo che Elisabetta riesca a fidanzarsi con Carlo Ludovico, altro figlio di Sofia. Nené con madre e sorella arrivano al luogo dell’incontro ma Franz non è presente. Viene così rimandato l’incontro al giorno dopo durante il tè. Sofia chiude Sissi in camera sua così che non partecipi. Elisabetta, però, esce dalla finestra per andare a pesca e inviare un telegramma al duca Max per invitarlo a caccia. Mentre arriva a palazzo Franz viene casualmente arpionato alla giacca da un amo da pesca. Guardando in giù verso il torrente l’imperatore vede una giovane ragazza con la canna da pesca, vestita in abiti da campagna. È proprio Sissi, che sale a scusarsi. Colpito dalla ragazza, l’imperatore scende e passeggia con lei per conoscerla meglio (perdendo di nuovo l’incontro con Ludovica) ma Elisabetta non gli rivela di essere proprio sua cugina, che non vede da molti anni, e sorella della sua promessa sposa. Franz se ne innamora follemente e la invita a venire a caccia con lui alle 5:00 di quel pomeriggio. Sofia rimprovera il figlio per la sua assenza quella mattina ma Franz le rivela che non sarà nemmeno presente quel pomeriggio durante un altro incontro con la zia e la cugina. Alle 5:00 Franz esce con Sissi che gli dice di chiamarsi Lisa di Possenhofen. L’imperatore le rivela il suo amore ma anche di essere promesso a Nené ed Elisabetta fugge. Tornata casa, Ludovica le rivela sia che la sorella è la promessa di Franz sia che è obbligata a partecipare al ballo alla reggia imperiale quella sera per sancire il fidanzamento. Sissi è titubante ma viene portata comunque…

La principessa Sissi: il cast

Abbiamo visto la trama de La principessa Sissi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Romy Schneider: Elisabetta “Sissi” di Baviera

Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d’Austria

Magda Schneider: Ludovica di Baviera

Uta Franz: Elena di Baviera

Gustav Knuth: Massimiliano Giuseppe in Baviera

Vilma Degischer: Sofia di Baviera

Josef Meinrad: maggiore di Gendarmeria Böckl

Erich Nikowitz: Francesco Carlo

Karl Fochler: Graf Grünne

Franz Böheim: Johann Petzmacher

Streaming e tv

Dove vedere La principessa Sissi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.