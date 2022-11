La perla di Ruby: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La perla di Ruby, film di genere drammatico del 2021, diretto da David Bercovici-Artieda, con Richard Harmon e Raechelle Banno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue le vicende di Ruby mentre sta lottando per trovare la sua felicità. È trascorso ormai un anno da quando la giovane vive nella lussuosa villa di suo padre insieme alla sua gemella Giselle, con la quale non va affatto d’accordo. Quando le due ragazza vengono mandate in un prestigioso collegio femminile, Ruby spera che finalmente lei e sua sorella possano legare. Una volta giunta nell’istituto Ruby si sente ancora in imbarazzo per la sua educazione arretrata e, come se non bastasse, la direttrice del collegio, la signora Ironwood, si allea con la sua matrigna Daphne e Giselle. È così che a Ruby vengono inflitte diverse punizioni e umiliazioni pubbliche, ma nonostante le avversità, la giovane non perde la speranza in un futuro migliore.

La perla di Ruby: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La perla di Ruby, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Harmon: Louis Clairborne

Raechelle Banno: Ruby Dumas

Karina Banno: Gisselle Dumas

Gil Bellows: Pierre Dumas

Lauralee Bell: Daphne Dumas

Ty Wood: Beau Andreas

Sam Duke: Paul Tate

Sage Linder: Abby

Bronwen Smith: Mrs. Penny

Chad Willett: Bruce Bristow

Meaghan Hewitt McDonald: Miss Stevens

Ellen MacNevin: Samantha

Marilu Henner: Miss Ironwood

Darien Martin: Buck

Streaming e tv

Dove vedere La perla di Ruby in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.