La pelle del mondo: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “La pelle del mondo”,il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. Alla conduzione Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti)

Mancuso guiderà il pubblico in una riflessione profonda e accessibile sul destino del pianeta e dell’umanità, affiancato da Lillo che, con la sua capacità di usare la leggerezza come chiave di racconto, renderà comprensibili e coinvolgenti temi complessi, favorendo una divulgazione pensata per informare e intrattenere. Mancuso dialogherà con numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo, con cui approfondirà i temi centrali della serie: la salvaguardia del pianeta e, di conseguenza, il futuro dell’umanità.

Ogni puntata sarà dedicata a un tema specifico, affrontato attraverso una divulgazione scientifica rigorosa, mai banale e allo stesso tempo divertente e fruibile. I momenti più “scientifici” si alterneranno a interventi ironici e leggeri di ospiti come: Corrado Guzzanti che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini che racconta e declama le storie di alberi straordinari, ampliando lo sguardo emotivo e simbolico del racconto.

Oltre a studiosi, scienziati e specialisti della materia, il programma è arricchito da un parterre di ospiti trasversali, tra cui Stefania Andreoli, Caterina Balivo, Alessandro Barbero, Guido Maria Brera, Vasco Brondi, Mario Calabresi, Vinicio Capossela, Serena Dandini, Christian De Sica, Antonio Dimartino, Anna Favella, Alessandro Gassmann, Victor Kossakovsky, Chiara Pavan, Cecilia Sala, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Storti e molti altri.

“La pelle del mondo” intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la sua superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo, pensato per coinvolgere il grande pubblico.

La pelle del mondo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La pelle del mondo su Rai 3? In tutto andranno in onda 6 puntate: la prima venerdì 6 marzo 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – venerdì 17 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 6 marzo 2026

Seconda puntata: venerdì 13 marzo 2026

Terza puntata: venerdì 20 marzo 2026

Quarta puntata: venerdì 3 aprile 2026

Quinta puntata: venerdì 10 aprile 2026

Sesta puntata: venerdì 17 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere La pelle del mondo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.